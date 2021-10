Ongezien! Union zet 0-2 achterstand met 10 man om in een 4-2 zege tegen Seraing, invaller Mitoma met hattrick

Vandaag speelden nieuwkomers in eerste klasse, Union Sint-Gillis en Seraing, tegen elkaar in het zonnige Joseph Marienstadion. Het werd een spectaculaire namiddag in het Dudenpark... .

Union en Seraing zijn twee ploegen die elkaar goed kennen. Vorig seizoen speelden beide ploegen namelijk vier keer tegen elkaar in 1B, de tweede klasse van het Belgisch voetbal. Drie van de viet wedstrijden wist Union te winnen, slechts één keer ging Seraing met de volle buit lopen. Vandaag was de eerste keer dat beide ploegen elkaar tegenkwamen in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal.

De wedstrijd begon gezapig. Beide ploegen wouden aanvallen, maar hun acties stuitten keer op keer bij de verdediging. Bij de bezoekers viel in de beginfase vooral rechtsachter Mansoni op. Zowel verdedigend als aanvallend was hij zeer sterk betrokken. Ook Youssef Maziz toonde van in het begin dat hij een van de sterkhouders is bij de bezoekers. Grote kansen waren er voor het eerste doelpunt niet. Een half uur lang was er eigenlijk zelfs vrij weinig te beleven in het Joseph Marienstadion, buiten de supporters van Union die weer trouw op post waren.

Photonews

Vijf dolle minuten

Vijf dolle minuten, meer had Seraing niet nodig om een dubbele voorsprong uit de bouwen op het veld van Union. De Gambiaan van Seraing, Ablie Jallow, maakte een knappe actie richting het doel van Moris. Niemand van de verdedigers van Union kon Jallow volgen en zo kon hij zomaar uithalen. Met een geplaatst schot trapte hij de bal tegen de binnenkant van de paal. Daarop vloog de bal nog eens tegen de andere paal en rolde hij uiteindelijk over de doellijn.

Amper vijf minuten later verdubbelde Mikautadze de score. Hij werd in de diepte gestoken door Maziz, maar het leek dat hij het nooit zou halen. Burgess voelde iets in zijn rug en liet zich vallen, maar het was overduidelijk geen overtreding van de spits van Seraing. Hij legde de bal door de benen van Moris in doel en maakte zo al zijn vijfde doelpunt in de vijf speeldagen die hij hier al kon meespelen.

Photonews

Rode Lazare Amani

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was kreeg de 23-jarige Ivoriaan Lazare Amani net voor de rust nog zijn tweede gele en dus een rode kaart. Na een kwartier ging hij heel wild in de sliding op Kilota. De gele kaart was zeker en vast op zijn plaats. Net voor de rust moest hij zelf een serieuze duw incasseren. Hij kreeg de fout met zich mee, maar vroeg scheidsrechter Nathan Verboomen om de speler van Seraing ook te bestraffen met een gele kaart. Verboomen geeft Amani eerst een uitbrander, maar wanneer de middenvelder die gehuurd wordt van Charleroi cynisch begint te applaudisseren, is de maat vol. Verboomen stuurde Amani zo een minuutje voor zijn ploegmakkers naar de kleedkamer.

Na de rust leek het of Union bevrijd was door met een mannetje minder te spelen. Op vijf minuten tijd creëerden ze meer kansen en schoten ze meer naar doel dan in de hele eerste helt samen. Felice Mazzu was duidelijk kwaad geweest op zijn Brusselse ketten tijdens de rust. Les Unionistes kwamen zeer scherp uit de kleedkamer en probeerden Les Métallos nog onder druk te zetten. Kaoru Mitoma, die er in de rust was ingekomen voor Bart Nieuwkoop, maakte er al na enkele minuten in de tweede helft 1-2 van. De supporters, die ondanks de achterstand en de rode kaart niet gestopt waren met zingen, gingen uit hun dak.

Photonews

Dudenpark danst!

FC Metz-huurling Guillaume Dietsch stond in een schietkraam in de tweede helft. Corner na corner en kans na kans zag de doelman van Seraing op zich afkomen. Bij Union liep iedereen voor twee, en zo zorgden ze er voor dat ze de wedstrijd in eigen handen namen. Na 20 minuten in de tweede helft stond Union alweer op gelijke hoogte. Uitgerekend het koningskoppel, Deniz Undav - Dante Vanzeir, zorgden voor de gelijkmaker. Voor Vanzeir het achtste doelpunt van dit seizoen, assist nummer zes voor Undav.

De zenuwachtigheid zat er in bij Seraing. Ze speelden zeer slordig en de verdediging was plots zo lek als een mandje. Ook bij Jordi Condom, trainer van de bezoekers uit Luik, brak het angstzweet uit. Antoine Bernier moest naar de kant komen. In zijn plaats kwam verdediger Dario Del Fabro in de ploeg. Condom voelde de bui hangen, hij moest niet meer hopen op de drie punten, maar het ene puntje dat ze hadden proberen vast te houden.

Photonews

"Eum, excuseer. Welke ploeg speelt er met tien?"

Het was niet duidelijk welke ploeg er met z'n tienen aan het spelen was, maar voor alle duidelijkheid: het was echt Union! De Brusselaars zetten de 0-2 achterstand met een mannetje minder om in een 3-2 overwinning. De man van de 1-2, Kaoru Mitoma, die in de rust mocht invallen zorgde voor de 3-2. Het Dudenpark ontplofte. Iedereen was door het dolle heen, ook Felice Mazzu en assistent Karel Geraerts vlogen elkaar in de armen. Jordi Condom en de meegereisde fans van Seraing stonden verbaasd te kijken naar wat ze zonet hadden meegemaakt. In de laatste seconden maakte invaller Mitoma er ook nog 4-2 van. De Japanner schudde iedereen af met zijn snelheid en maakte zo zijn hattrick compleet.

De drie punten die na 45 minuten al mee leken te gaan richting Luik bleven uiteindelijk toch in Brussel. Union keerde een hele scheve situatie om naar een knappe overwinning. Union deed in de tweede helft monden openvallen van verbazing. De ploeg van Mazzu speelde een ijzersterke tweede helft. De bezoekers speelden ook wel een vreselijk slechte tweede helft. Het Seraing van voor de pauze was precies spoorloos verdwenen. Mitoma wordt bekroond als man van de match, zonder enige twijfel. Echt impressionant! Union komt zo opnieuw aan de leiding in het klassement.