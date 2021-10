Met een man minder spelen deert Union en Dante Vanzeir niet

In een knotsgekke wedstrijd won Union deze middag met 4-2 van mede promovendus Seraing nadat het bij de rust met 10 stond en met twee doelpunten in het krijt. Dante Vanzeir vertelt wat de trainer heeft gezegd tijdens de rust.

Een blije Vanzeir na de wedstrijd voor de camera's van Eleven. "Wat de coach gezegd heeft tijdens de rust? Vooral wat dingen bijgestuurd, we moesten veel meer scherpte tonen. We hebben tegen Racing Genk al eens prima gespeeld met een man minder en vandaag doen we dat opnieuw."



"Mitoma doet het uitstekend op training en hij toont dat nu ook in wedstrijden. Het zou mooi zijn als we met drie (met ook nog Undav) mee zouden draaien in de topschuttersstand." De Japanse invaller scoorde een zuivere hattrick en hielp zijn team zo mee aan een onwaarschijnlijk knappe zege.