Opnieuw een kater buitenshuis voor Genk nadat Onuachu een penalty twee keer mist in Charleroi

Na de nederlagen bij Antwerp en Eupen moest Genk aan zijn uitreputatie werken. In Charleroi is dat geen sinecure, zeker dit seizoen niet. Dat bleek ook. Vooral de gemiste penalty (x2) van Onuachu zal zeer doen bij Genk. Nicholson en Gholizadeh schonken Charleroi de zege.

Charleroi liet zien waarom het dit seizoen al zo veel complimenten kreeg voor zijn spel, maar ook waarom het nog niet vaak wist te winnen. Het toonde lef aan de bal en zocht goed de ruimte. Het stokte wel vaak aan de zestien meter en achteraan bracht het zichzelf een paar keer in de problemen. Zoals bij de laterale pass van Van Cleemput. Ito had de hoek voor het uitkiezen, maar besloot onbegrijpelijk binnen het bereik van Koffi.

Ondanks dat Charleroi er zeker niet voor terugdeinsde om de bal te hebben en het wel een aantal hoekschoppen afdwong, was het zo toch Genk dat in de eerste helft het gevaarlijkst was. De 0-1 had er ook kunnen komen na een botsende voorzet van Bongonda. Muñoz kopte op de paal.

Het waren misschien slechts twee gemiste kansen, maar het waren wel kansen die konden tellen. Genk zou zich berouwen de score niet te hebben geopend, want dat deed Charleroi na de pauze wel. Nicholson kopte aan de eerste paal raak op de hoekschop van Morioka. Genk reageerde wel op de achterstand: Koffi duwde de uithaal van Onuachu over doel.

Het uitblijven van een snelle gelijkmaker en de niet aflatende drive bij de thuisploeg sloeg Genk uit zijn lood. Charleroi begon op volle toeren te draaien, de 2-0 hing in de lucht. Zedadka maakte 'm ook, maar het doelpunt werd afgekeurd op buitenspel.

Aan de overkant werd Onuachu in de sandwich genomen. Koffi bracht redding op de elfmeter van de Nigeriaan, maar de penalty moest hernomen worden. En die herneming... ging tegen de paal! Spektakel in het Stade du Pays de Charleroi! Het werd alleen maar mooier voor de thuisploeg: Gholizadeh stelde de overwinning voor de Carolo's veilig met een ferme uithaal.