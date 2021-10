Onklopbare Hervé Koffi de man van de match in Charleroi - Genk: "Zo kan ik ook mijn verjaardag vieren"

Er zijn zo van die wedstrijden die lange tijd bijblijven. Ook de prestatie van Hervé Koffi tegen Genk zal nog lang in ons geheugen gegrift blijven. Een prestatie XXL kon je het gerust noemen. De doelman veroverde de harten van de supporters van Sporting Charleroi.

Om Genk te kunnen verslaan moest Charleroi rekenen op de efficiëntie en de werkkracht van Shamar Nicholson, op die andere doelpuntenmaker Ali Gholizadeh, op een middenveld dat sterk was in de balrecuperatie. Maar niemand zal de titel 'man van de match' van Hervé Koffi betwisten.

De doelman van de Zebra's speelde al uitstekend uit bij AA Gent, bij de vorige overwinning van Charleroi. Ook tegen Genk schitterde Koffi. Hij haalde het in een één-tegen-één van Junya Ito in de eerste helft. Vlak na het openingsdoelpunt pakte Koffi uit met twee puike parades. En ook van op de stip kon de Nigeriaanse aanvaller Paul Onuachu Hervé Koffi niet verslaan.

Ideaal verjaardagscadeau

De supporters van Charleroi scandeerden de naam van laatst genoemde verschillende keren tijdens de match, maar vooral na het laatste fluitsignaal. Een overwinning, een clean sheet en een staande ovatie van het publiek: de Burkinees bezorgde zichzelf het ideale verjaardagscadeau. Zaterdagavond is Hervé Koffi immers 25 geworden.

"De supporters zijn steeds achter ons blijven staan", voelde Koffi de steun uit de tribunes. "We moeten iedereen bedanken. Ik feliciteer ook mijn ploegmaats en de technische staf. We gaan genieten van deze overwinning. Zo kan ik ook mijn verjaardag vieren." En het is ook een beloning voor heel Charleroi. "We hebben een trainer die in ons gelooft en ons motiveert", verklaart Koffi het goede spel van de Carolo's.

Kalm gebleven tijdens penaltysaga

En wat was dat nu allemaal bij die penalty's voor Genk? "De scheidsrechter had voor de strafschop genomen werd al met mij gepraat. Toen hij besloot dat de elfmeter hernomen moest worden, ben ik kalm gebleven." Dat loonde, want ook in het vervolg van de match was Koffi niet te passeren.