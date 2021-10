Zuur verlies voor Van den Brom en RC Genk: "Nadenken om iemand anders voor penalty's verantwoordelijk te maken"

John Van den Brom en KRC Genk zitten in de hoek waar de klappen vallen. Een zure nederlaag werd het zondagavond in Charleroi, net als bij de vorige twee verplaatsingen. Tot overmaat van ramp miste Genk ook van op de stip de kans om terug in de match te komen.

Van den Brom had ook al lessen getrokken uit vorige duels waarin Genk te veel tegentreffers slikte. "We zakten zoals aangekondigd iets meer in. We stonden goed compact op het veld en maakten gebruik van de omschakeling. Dan moet je jezelf wel belonen met een goal en dat gebeurt niet", verwijst de Nederlander naar onder andere de gemiste kans van Ito voor de pauze.

Een eerste moment waardoor de opdracht nog moeilijker werd, was het eerste tegendoelpunt. "We hadden een andere organisatie neergezet in het verdedigen van de corners. De mannen die aan de palen stonden, hebben we weggehaald, om Maarten Vandevoordt daar wat meer ruimte te geven."

Geen wondermiddel

Al beseft Van den Brom ook dat er geen wondermiddel is om tegendoelpunten op hoekschoppen te vermijden. "Uiteindelijk gaat het wel om waar de bal valt en hoe je de bal aanvalt. Als de tegenstander eerder op de bal is dan de verdediger, gaat het mis, of je nu man op man speelt of zone."

Een ander cruciaal moment was uiteraard de strafschop voor Onuachu, die na zijn eerste misser ook de hernomen elfmeter niet omzette. "Het wordt nu wel tijd om erover na te denken om daar iemand anders voor verantwoordelijk te maken", aldus Van den Brom.

Complimenten voor tegenstander

Ongeacht het wedstrijdscenario zijn de feiten wel wat ze zijn: Genk leed een derde uitnederlaag op rij. "Als je een nederlaag lijdt, probeer ik het in eerste instantie bij onszelf te zoeken. Dat doe ik ook. Het tweede doelpunt van Charleroi is een mooie goal. Ik verlies liever door zo'n doelpunt dan door een stilstaande fase. Complimenten dus ook voor de tegenstander, maar voor ons is het zuur."