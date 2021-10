Edward Still: "We kennen kwaliteiten van Genk, we weten ook dat we een grootse keeper hebben die ons kan redden"

Edward Still kreeg al veel lof omdat hij Charleroi zo attractief laat voetballen. Tegen Genk, met dank aan zijn keeper, zag hij zijn ploeg ook nog eens de drie punten pakken. Still benadrukte achteraf de topprestatie van Hervé Koffi en de goede tweede helft van zijn team.

"Dit is een relatief complete prestatie van ons. We hebben het met ons collectief gedaan. We kennen de kwaliteiten van de tegenstander. Met hun positiewissels zijn ze moeilijk te stoppen. We hebben dat proberen te counteren met een hogere pressing dan gewoonlijk. We hebben dat goed gedaan", kan Edward Still tevreden zijn over de uitvoering van zijn plan.

Voor mij heeft Koffi niet twee maar drie penalty's gestopt

Al is het niet zo dat Genk geen kansen had. "We gaven meer kansen weg dan we wilden, maar we weten ook dat we een grootse keeper hebben die ons kan redden. Hij heeft dat zeer goed gedaan. Dat doet iedereen plezier. Voor mij heeft hij niet twee maar drie penalty's gestopt, want die kans van Ito kan je ook min of meer als een penalty beschouwen. Het was door onze fouten dat Genk gevaarlijk kon zijn, dat was wat frustrerend."

Dat kon tijdens de pauze enigszins bijgesteld worden, waardoor de Zebra's nadien zelf veel dreigender waren. "In de tweede helft konden we zelf gevaarlijk zijn eens we de bal hadden. De balcirculatie ging veel sneller. Als we dit elke match blijven brengen, gaan we nog op deze manier kunnen winnen."