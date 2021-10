Charleroi had een soort talisman tegen Genk: "Dit is mijn geluksmasker, ze noemen het 'Shamask'"

Het mag eigenlijk niet verbazen dat Charleroi het voorbije weekend Genk klopte. Het masker van Shamar Nicholson begint in het Zwarte Land stilaan een eigen leven te leiden. De doelpuntenmaker voelt zich best prima met dat masker op zijn gezicht.

In de eerste plaats was de zege uiteraard belangrijk voor het team. "Dit geeft een goed gevoel. Dit is onze tweede thuisoverwinning. Zeker thuis moet je de punten pakken", stelt Nicholson. Dat deed Charleroi dus en daar droeg de aanvaller zelf ook tot bij.

In de tweede helft torende hij hoog boven iedereen uit op een hoekschop van Morioka en kopte hij de Carolo's op voorsprong. Het was de tweede wedstrijd waarin Nicholson met een masker speelde en het was reeds zijn tweede doelpunt mét dat masker op. "Blijkbaar brengt dit masker mij geluk. Dit is mijn geluksmasker, ze noemen het 'Shamask'." Een duidelijke verwijzing naar zijn voornaam.

© photonews

Vooraf was het helemaal niet zeker dat hij aan de aftrap zou komen, want de Jamaicaan keerde laat terug van zijn interlandverplichtingen. "Mijn basisplaats was geen verrassing. Toen ik terugkwam, heb ik met de coach overlegd en hij heeft gezien hoe ik reageerde op training. Ik heb heel goed getraind, hij heeft beslist om me te laten spelen, met dit resultaat."

Hoe keek hij naar de commotie bij die penalty's? "Het was frustrerend dat die penalty hernomen moest worden, maar ik geloof altijd in Koffi. Hij gaat niet elke strafschop pakken, maar als hij er één redt, zijn we niet verrast. We weten dat hij dit keer op keer doet, ook op training. Na een overwinning is de volgende wedstrijd altijd belangrijk. Je doet vertrouwen op en daar moet je dan het maximum uithalen. Dit is een boost voor ons."