Hoekschoppen en verdediging thema's bij uitstek bij Genk na 3 op 12: "Zo al veel te veel goals tegengekregen"

De verdediging van Genk in zijn geheel komt in het vizier. Zeker op hoekschoppen laten ze zich bij Genk regelmatig in de luren leggen. Het gaat dus over de taken van alle spelers bij die wedstrijdbepalende fases, niet enkel over zij die tijdens de wedstrijd achteraan postvatten.

Genk zit aan aan acht(!) tegendoelpunten op hoekschop in het hele seizoen: geen goede cijfers. Van den Brom is er nochtans van overtuigd dat het met deze spelers beter kan. "In de eerste helft tegen Charleroi hebben we goed verdedigd, met name op stilstaande fases, waarop we zo al veel te veel goals hebben tegengekregen."

Het is dan wel kwestie van dit een hele wedstrijd vol te houden. "Complimenten aan de jongens voor hoe ze dat de eerste helft hebben gedaan. In de tweede helft valt dat weg bij de eerste de beste corner en doen we niet meer wat we moeten doen."

© photonews

Van den Brom heeft ook reeds gesleuteld aan het opstellen van zijn spelers bij hoekschoppen voor de tegenstander. "We hebben de eerste zone van vier en dan Bryan Heynen als eerste man. Dus je hebt 4-3-2 als organisatie. Onuachu? Die staat precies op dezelfde positie. Daar zit geen verschil in."

"Tegengoals slikken op stilstaande fases is iets dat te veel gebeurt", beseft ook Heynen. "Dat kan een eigen leven gaan leiden. We hebben er al over gesproken en er ook op getraind. Het is zuur dat er weer een doelpunt valt uit zo'n stilstaande fase", aldus de middenvelder.

© photonews

Met negen tegentreffers in de laatste vier competitiematchen is het defensief in zijn geheel momenteel onvoldoende. Van den Brom koos in Charleroi voor McKenzie en Sadick centraal vanwege de gekende situatie met de internationals. Muñoz speelde wel. "Het voordeel voor Daniel Muñoz is dat hij bijna niet gespeeld heeft bij de nationale ploeg."

"Dat geldt ook voor Jhon Lucumí, maar ik had nog twee centrale verdedigers achter de hand", legt Van den Brom zijn gemaakte keuzes uit. "Zowel Carlos Cuesta als Ángelo Preciado hadden vrijwel alles gespeeld tijdens de interlandbreak en waren geen optie. Dat gaven ze eerlijk zelf aan. Ik ben blij dat ze dat meldden." Uitkijken voor welke namen Van den Brom de komende weken kiest achteraan.