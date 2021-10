Brecht Capon neemt het op voor Cercle Brugge: "Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen"

KV Oostende heeft zaterdagavond een gouden overwinning geboekt tegen Cercle Brugge. De Kustboys hadden het moeilijk en kwamen ook op achterstand, maar dankzij Gueye en Amade konden ze alsnog het tij keren.

Ondanks de mindere prestaties de voorbije weken, blijft KV Oostende wel gewoon punten pakken. De club staat nu op een uitstekende zesde plaats in het Jupiler Pro League met 17 op 33. In de Versluys Arena kunnen ze dus wel tevreden zijn.

Brecht Capon vertelde na de wedstrijd bij Sports Late Night dat ze wel het nodige geluk hebben. "Ik denk dat we een beetje met geluk en mentaliteit in de match komen. Voor hetzelfde geld scoort Cercle nog eens en winnen zij", aldus de KVO-verdediger.

Capon had het daarna ook nog even over Cercle Brugge. De Vereniging blijft ondanks een goede wedstrijd met 0 punten achter. "Bij Cercle Brugge was het vet niet van de soep. Zij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Wij hebben dan weer wel het nodige geluk zoals bijvoorbeeld ook op de vorige speeldag tegen STVV", legde Capon uit.