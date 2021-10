Thomas Didillon niet tevreden na nederlaag tegen KV Oostende: "Jammer dat we steeds dezelfde fouten maken"

Cercle Brugge speelde zaterdagavond een goede partij tegen KV Oostende. De Vereniging kwam ook op voorsprong, dankzij Somers, maar daarna gaven ze de wedstrijd alsnog uit handen.

Cercle Brugge speelde een goed eerste uur tegen KV Oostende. Daarin kwamen ze ook tot scoren, maar daarna viel het opnieuw in elkaar bij de mannen van Yves Vanderhaeghe. KV Oostende kon profiteren en won alsnog met 2-1.

Uiteraard was Thomas Didillon, de doelman van Cercle Brugge, niet tevreden na de wedstrijd. "Het is jammer dat we altijd dezelfde fouten maken. We leren niet bij. We doen het een uur goed, want we stonden goed en zij konden niet veel creëren. Het is frustrerend, maar alleen wijzelf kunnen er iets aan veranderen. Niemand anders gaat ons kunnen helpen", aldus Didillon bij Sports Late Night.