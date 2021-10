Vanderhaeghe "begrijpt het niet en zal het nooit begrijpen": "Voor een vrije trap moet er toch eerst een fout zijn?"

Cercle Brugge blijft in nauwe schoentjes zitten. De Vereniging speelde geen slechte match tegen Oostende, maar bleef wel met nul punten achter. Yves Vanderhaeghe had achteraf vooral opmerkingen over een beslissing van de scheidsrechter.

Bij de winnende treffer had Vanderhaeghe een fout op Sousa verwacht, maar de Braziliaan kreeg geel en de vrije trap ging naar Oostende. Daarop kopte Amada binnen. "Vreemd en onterecht", aldus Vanderhaeghe. "Mijn verdediger speelt als eerste de bal en werd uit evenwicht gebracht. Hij brak bijna zijn rug. Hetzelfde tegen Union twee weken geleden: mijn verdediger kreeg een trap op de voet, maar er werd doorgespeeld en daaruit scoren ze." Vanderhaeghe keek ook naar de fouten van zijn eigen ploeg. "Er was te weinig duelkracht bij de stilstaande fases", klonk het. "Maar er moet wel eerst een fout zijn vooraleer er een vrije trap kan gegeven worden. En het gebeurt niet enkel bij ons. Kortrijk had vrijdag tegen Club Brugge een penalty moeten krijgen. Maar dat werd net als bij ons compleet verkeerd beoordeeld. Omgekeerd zou Club die strafschop wel krijgen. Zeker weten! Al zal ik nooit gelijk krijgen, maar ik begrijp het niet en zal het nooit begrijpen. Ik speelde te lang voetbal zelf zeker?"