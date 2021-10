Jordi Condom van Seraing keek verbijsterd naar de 2de helft: "Hier is geen verklaring voor"

Seraing stond met de rust 0-2 voor en had nog een mannetje meer op het veld staan dan Union. Toch gingen de Luikenaars nog met 4-2 ten onder. Jordi Condom, de trainer van Seraing, kon het niet geloven.

"Hier is geen verklaring voor", stelde een verbijsterde Jordi Condom nadien bij Sporza. "In de eerste helft was Seraing superieur tegen elf spelers en stond er maar één ploeg op het veld. Tijdens de rust zeiden we ook dat we de bal met een man meer in de ploeg moesten houden en hen achter de bal moesten laten lopen. Het beste dat Union kon overkomen was de uitsluiting van Lazare en de daaropvolgende inbreng van Mitoma, die het verschil heeft gemaakt."



Ondanks de nederlaag is promovendus Seraing niet slecht aan het seizoen bezig met 12 punten uit 11 wedstrijden. Al zien ze de concurrentie dichterbij sluipen.