Kouamé laat zich met overtuiging uit over penaltyfase: "Tuurlijk raakt hij mij!"

Er was veel te doen rond de strafschopfout op Christian Kouamé. Raakte Daniel Schmidt hem of niet? We vroegen het aan de protagonist zelf.

Bij STVV kwam er stoom uit de oren nadat ze de beelden hadden bekeken. Niemand die het penalty vond. Schmidt beweerde ook dat hij de Ivoriaanse spits niet geraakt had. En wat zei hij zelf? "Tuurlijk raakt hij mij. Ik sta al vier matchen droog. Ik heb al vier matchen geen doelpunt meer gemaakt. Ik wou scoren", zei Kouamé met overtuiging. "Hij raakt me hier (wijst naar zijn linkerenkel). Nee, het was geen schwalbe." Kouamé zijn droge periode duurt minstens nog een week langer, want hij mocht de tweede penalty niet nemen. "Ik wou hem wel nemen ja, maar er was vooraf afgesproken dat Sergio Gomez die ging nemen. De coach beslist hé."