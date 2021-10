Was het nu strafschop of niet voor Anderlecht? "VAR mocht niet tussenkomen"

Er was wel wat te doen over de eerste strafschop die Anderlecht zondag kreeg op het veld van Sint-Truiden. Er leek bijzonder weinig aan de hand bij het bekijken van de beelden. Waarom greep de VAR dan niet in?

Bij HLN legt ex-scheidsrechter Tim Pots uit dat de VAR correct handelde. "Om een VAR-interventie te doen op een gefloten penalty moet uit de beelden blijken dat ofwel de bal werd gespeeld ofwel dat er helemaal geen contact is", herhaalt hij de regels nog eens.

"De meesten denken dat we in dit tweede geval zaten, maar ik zag dat er contact was tussen de arm van de doelman en de linkervoet van Kouamé. Dan mag een VAR niet interveniëren, ook al is de aanvaller minstens evenveel verantwoordelijk voor dat contact. Een doelman die in de voeten gaat moet de bal hebben of kunnen zorgen dat er helemaal geen contact is."