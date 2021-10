Ook Kompany niet blij met scheidsrechterlijke beslissing: "In elke meeting zeggen de refs dat zoiets niet mag"

Niemand blij op Stayen! Bij STVV voelden ze zich in de zak gezet, maar ook Anderlecht had volgens Vincent Kompany reden tot klagen. De gelijkmaker had volgens hem immers nooit goedgekeurd mogen worden.

In de laatste seconden van de match kreeg STVV nog een vrije trap en aan de tweede paal trapte Harwood-bellis in eigen doel. Maar Vincent Kompany zag ook andere dingen gebeuren. "Kijk, voor elke match krijgen we richtlijnen van wat mag en van wat niet mag. Ze zeggen ons dat blocks niet mogen. Bij die gelijkmaker gaan ze met twee man aan Murillo hangen, da's al fout. Maar waar het mij over gaat, is dat ze een block zeggen en het is misschien wel het meest duidelijke voorbeeld daarvan. Een case study", aldus Kompany.

"Wat mag nu wel en wat mag nu niet? Misschien zijn de regels wel weer veranderd zonder dat ik het weet. Plotseling mag het wel. Is dat de VAR die een beslissing neemt om voor evenwicht te zorgen? Maar ik wil wel weten of het nu mag of niet, want anders kunnen we daar ook op werken. Pas op, we verdienden hier niet om te winnen. Het zou heel gevleid geweest zijn, maar als het niet mag, mag het niet."

Het is al de derde keer dat Kompany klaagt na een match die geleid werd door Alexandre Boucaut. Tijd om hem te wraken? "Nee, dat bedoel ik niet. Ik doe het ook niet expres. We moeten ons blijven gedragen als Anderlecht, maar ik wil gewoon duidelijkheid."