Interim-coach STVV begrijpt het niet meer: "Waarom hebben we nog een VAR nodig?"

Bernd Hollerbach was geschorst en dus moest assistent Dennis Schmitt de honneurs waarnemen. De jonge Duitse coach had achteraf wel wat problemen met de scheidsrechterlijke leiding.

En we kunnen hem begrijpen. Die eerste strafschop die gegeven werd voor een 'overtreding' op Christian Kouamé was er nooit één volgens ons. En ook de tweede na een fout op Benito Raman was heel licht te noemen.

"(blaast) Ja, ik weet eigenlijk niet waarom we nog een VAR nodig hebben", aldus Schmitt. "Er wordt blijkbaar nog steeds in het voordeel van de grote ploegen gefloten. Want dat is toch nooit een strafschop? Bij die tweede fase komt de VAR tussen, maar bij die eerste niet. Waarom niet?", vroeg hij zich af.

"Ik heb de beelden gezien en er was geen contact. Niks... Dat was totaal geen penalty. We zijn kwaad, want het is niet fair. De tweede was misschien wel penalty, daar heb ik geen problemen mee. Maar die eerste? Jongens toch! Nu goed, ik ben blij met die gelijkmaker. We zijn duidelijk op de goeie weg, maar we verdienden wel meer dan een punt."