Kompany zag zijn ploeg controle helemaal weggeven: "Dingen gebeurd die ik niet kan accepteren"

Vier gelijke spelen op rij, daar schiet je als Anderlecht zijnde niet al te veel mee op. Maar... in de vorige matchen was het spel nog goed en speelde paars-wit dominant. Tegen STVV werden ze gedomineerd.

Vincent Kompany was allesbehalve tevreden met de prestatie. Uiterlijk houdt hij het altijd wel onder controle als hij voor de pers zit, maar je hoorde de teleurstelling. Niet zozeer over de uitslag, wel over de manier waarop zijn ploeg speelde. "Ik ben niet blij met de pressing, ik ben niet blij met de opbouw, ik ben niet blij met heel veel aspecten", zuchtte hij. "Daar gaat hard aan gewerkt moeten worden."

Anderlecht speelde loom en had geen antwoord op de agressieve pressing van STVV. Ze lieten zich keer op keer de bal afsnoepen en er was amper communicatie. "Er zijn dingen gebeurd die ik niet kan accepteren", aldus Kompany. Of dat consequenties zou hebben voor zijn basiself liet hij in het ongewisse.

Zirkzee-Kouamé

Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het duo Zirkzee-Kouamé niet (of nog niet) werkt. Een Verschaeren of Raman lijkt een betere combinatie met Zirkzee te zijn. "Het klopt dat het vandaag niet goed was, maar we moeten nog zoeken. Ik prefereer in ieder geval om met twee spitsen te spelen", zei Kouamé daarover. "Ik ga geen individuele prestaties belichten, want het was collectief niet goed", aldus Kompany.

Was het de interlandbreak? Had het te maken met mentale frisheid? Was het een goed idee om Gomez op rechts te zetten? Je kan over veel dingen discussiëren. Waar de eigen jeugdspelers gebleven zijn ook. Verschaeren en El Hadj mochten wel invallen, maar schipperen tussen bank en basis.