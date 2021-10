STVV blijft met de kansen morsen: "Dat één punt hadden er altijd drie moeten zijn"

27 (!) doelkansen. Dan mag je verwachten dat je een match wel kan winnen, maar STVV liet dat tegen Anderlecht na. Zowat iedereen kon eens op doel besluiten, maar er volgden slechts twee goals uit. Ook verdediger Teixeira kopte op de dwarsligger.

STVV had de match tegen Anderlecht eigenlijk altijd moeten winnen. Ja, paars-wit had ook kansen, maar zeker niet zoveel als de Truienaars, die duidelijk spits Suzuki misten. "Nee, tevreden kunnen we niet zijn met dat gelijkspel", zuchtte Teixeira. "Gelukkig kunnen we na die achterstand nog gelijkmaken, maar dat één punt hadden er altijd drie moeten zijn."

Het is niet de eerste keer dat STVV zichzelf in de voet schiet. "Tegen Oostende hadden we ook altijd moeten winnen en tegen Genk maakten we minstens aanspraak op een punt. Als je dat allemaal optelt, hadden we altijd recht op vijf tot zes punten meer."