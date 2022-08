Koningskoppel in de maak: Refaelov en Silva klaren ook op STVV de klus

Als ze combineren over de grond zijn ze levensgevaarlijk, als ze voor de lange bal kiezen veel minder. Dat bewees Anderlecht op het veld van STVV. Met Fabio Silva en Lior Refaelov nogmaals als uitblinkers. Die twee, dat is een koningskoppel in de maak.

Voetballen bij een temperatuur die de 40 graden oversteeg... 't Is geen evidentie voor mannen die het niet gewend zijn. Dat was er ook aan te zien op Stayen. Het openingskwartier was leuk, met kansen voor Koita, Hayashi en Stroeykens (die zijn eerste basisplaats ooit kreeg), maar daarna verviel het steeds meer in een gezapig tempo. Meer balletjes breed dan balletjes diep.

Koningskoppel

Maar dan schakelde Anderlecht een versnelling hoger. Veel goeie voetballers op het veld en dan gaat het over de grond. Refaelov, Silva, Stroeykens, Amuzu en eindstation weer Refaelov. De Israëli tikte zijn ploeg op voorsprong. Genieten van zo'n combinatie hoor. Drie minuten later zette de onvermijdelijke Fabio Silva de 0-2 op het bord na een goed getrapte hoekschop van Trebel.

© photonews

De Portugees zit alweer aan vijf doelpunten in zes matchen. En belangrijker: als zijn ploegmaats hem in het spel betrekken, voetbalt Anderlecht vlotjes. 't Is een speler waar je de bal aan kwijt kunt en dan zelf verdeelt. En scoort als hij de kans krijgt, zonder te forceren. We weten het: we hebben deze lof al een paar keer gezongen, maar 't blijft indrukwekkend om zien. Die gast is de ultieme cheat code.

Samen met Refaelov vormt hij een koningskoppel. Rafa heeft die klik nooit echt gehad met Zirkzee, mede omdat hij vanop links moest spelen onder Kompany. En wat gezegd van dat hakje van Stroeykens bij de tweede goal? Da's ook klasse te noemen hoor. De 17-jarige toonde veel inzet en zou wel eens vertrokken kunnen zijn voor meerdere basisplaatsen.

© photonews

Silva-Raman

Het was te verwachten, maar Anderlecht zakte diep in tijdens de tweede helft. Blijkbaar wilden ze wat energiebesparend werken, maar STVV werd er wel steeds gevaarlijker door. Van Crombrugge moest een paar keer ingrijpen. Maar Silva had wel altijd een penalty moeten krijgen. Het leek alsof ze hem met een worstelgreep rond de nek op de grond wilden krijgen.

Maar de Portugees bood dan maar de ingevallen Raman een doelpuntje aan op de counter. Opdracht volbracht en met 9 op 12 mag Felice Mazzu gerust van een geslaagde start spreken. Nu nog Young Boys Bern kunnen kloppen en de fans zullen er zich wel helemaal mee verzoend hebben dat Kompany vertrokken is.