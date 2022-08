Veel spanning en doelpunten in Het Kuipje: Westerlo klopt Standard en duwt Rouches opnieuw naar onderen

Westerlo heeft z'n tweede zege van het seizoen behaald. Net zoals op de eerste speeldag inspireerde het thuispubliek de Kemphanen tot een overwinning. Standard speelde zich meermaals op een diefje opnieuw in de wedstrijd maar mocht nooit aanspraak maken op puntengewin.

Standard begint het beste

Zo'n 30 graden was het in De Kempen, in de schaduw. Op het veld streden 22 spelers in de volle zon voor de overwinning op de 4e speeldag in de Jupiler Pro League. Standard nam het eerste offensief voor zijn rekening maar buiten een gemist schot van Dragus kwamen de Rouches niet ver voor Westerlo het commando overnam.

© photonews

Westerlo neemt over

Eerst nog met een schotje van Nene op de buisten van Bodart maar de aanvallende impulsen bleven komen. Vooral vanop de rechterflank, waar rechtsachter Jordanov vaak kon opschuiven in de rug van Donnum. De Bulgaarse rechtsachter kon zo Jan Bernat zoeken aan de tweede paal maar de Slowaak zag zijn volley hoog over gaan.

Het was slechts uitsel van executie voor Standard want Tuur Dierckx vond met Igor Vetokele wel een ploegmaat die kon schoren, z'n derde doelpunt al van de competitei. Hij liep zich vrij om de voorzet van dichtbij in doel te koppen.

© photonews

Ondanks het mindere aanvalsspel van de bezoekers besloot Deila om bij de rust (nog) niet in te grijpen. Dat zou hij zich snel bekopen want Bernat stak Nene diep. Die nam de bal perfect mee om de voorsprong voor Westerlo te verdubbelen.

© photonews

Toch nog spanning

De bezoekers moesten uit een ander vaatje tappen en Deila bracht Tapsoba en Boljevic erin. Hoewel Westerlo de gevaarlijkste ploeg bleef met kansen voor onder meer Vetokele, werd het toch 2-1. Zowal Perdechizzi als Bodart twijfelden op een verre uittrap van Bodart. Tapsoba deed dat niet en maakte de aansluitingstreffer.

© photonews

Na de drankpauze kon Deila zijn pionnetjes klaar maken om het laatste kwartier van de wedstrijd strijdend aan te vatten paar dat plannetje kon al snel de vuilbak in. Barrett wou een voorzet van Dierckx onschadelijk koppen maar de bal caprioleerde voorbij Bodart in het eigen doel.

De bezoekers hadden nog even een opleving met Amallah, Rasin en Canak maar ze raakten allebei niet voorbij Sinan Bolat. Die eerste wou tot tweemaal toe zelfs een strafschop na contact met Seigers en een mogelijke handsball maar kreeg enkel geel na protest.

Venijn in de staart

En net wanneer we de drie punten al wilden bijschrijven op het conto van Westerlo, kwam er toch nog wat spanning. Dussenne was mee naar voor getrokken en stond op de juiste plaats om een voorzet van Canak in doel te werken. Zat er meer in voor de Rouches? Die hoop mochten ze al snel opbergen. De ingevallen Lyle Foster maakte ruimte voor zichzelf aan de rand van de 16 en pegelde het doelpunt van de verlossing voorbij Bodart in doel.

En zo stelde Westerlo na een doelpuntenrijke wedstrijd de drie punten toch veilig. De promovendus heeft na 4 duels een mooi puntenaantal van 6 punten terwijl Standard met 4 punten weer wat kopzorgen heeft en het niet veel beter lijkt te zijn dan vorig seizoen.