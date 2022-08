De Roeck fier op zijn manschappen: "Van begin tot einde het Westerlo getoond dat we willen tonen"

De tweede thuiswedstrijd voor Westerlo in 1A betekende ook meteen de tweede overwinning. Na Cercle Brugge ging ditmaal Standard voor de bijl.

Tussendoor ging Westerlo nog onderuit op het veld van AA Gent en OH Leuven al was het in Leuven een dubbeltje op z'n kant met het geluk dat meer langs de kant van Leuven wou meewerken.

"De overwinning is mooi maar het is vooral de manier waarop", vertelt trainer Jonas De Roeck na afloop van de partij. "We zijn een ploeg met kwaliteiten, vechtlust en die voor elkaar veel wil werken. Van de eerste tot de laatse minuut hebben we tegen Standard het Westerlo getoond dat we willen tonen", is hij tevreden.

"In balbezit vonden we telkens de ruimtes met mooi voetbal en enkele mooi bij elkaar gecombineerde doelpunten. Wat we vorig jaar getoond hebben in 1B kunnen we nu ook in 1A. Maar we zijn er nog niet want we hopen nog altijd om te blijven groeien", besluit hij ambitieus.

Volgende week trekken de Kemphanen naar KV Mechelen. De volgende thuiswedstrijd volt een week later tegen Eupen.