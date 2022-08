Kuipje davert opnieuw in 1A: "Hebben een echte thuisreputatie"

Wie zaterdagmiddag in of rond Westerlo was, zag de thermometer nog enkele graden de lucht in gaan; Het Kuipje daverde namelijk als vanouds na de tweede overwinning van Westerlo dit seizoen.

Vorig jaar wandelde Westerlo nog door 1B (toen het nog officieel 1B was) en nu hebben ze 6/12, geen slechte balans als promovendus. Opvallend genoeg pakten ze allebei hun overwinningen in het eigen stadion. Een onineembare vesting in wording? Westerlo-winger Tuur Dierckx geniet alvast van de sfeer in het eigen stadion. "Tof hé, zo'n sfeer", opent hij zijn perspraatje na de overwinning. "Je voett dat we een thuisreputatie hebben", gaat hij verder. "Het doet deugd om voor de eigen supporters de drie punten thuis te kunnen huden. We gaan altijd van onze eigen sterkte uit zoals in Leuven en de tweede helft op Gent. Op die manier willen we voetballen, telkens opnieuw. We verliezen liever met ons voetbal dan ons aan te passen aan de tegenstander en zo te verliezen"', besluit hij. Dierckx was samen met rechtsachter Jordanov zeer bedrijvig op de rechterflank bij Westerlo. Zaterdag was hij goed voor de assist bij het openingsdoelpun van Vetokele. FT | @KVCWesterlo boekt een klinkende zege tegen @Standard_RSCL! 🟡🔵 #WESSTA pic.twitter.com/BtfHDONoEt — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 13, 2022