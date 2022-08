Philippe Albert is pessimistisch over Standard: "Eerlijk gezegd weet ik niet hoe Ronny Deila eruit zal komen"

Philippe Albert was deze maandag te gast bij Benjamin Deceuninck in Facebook Live van RTBF. . Een programma waarin de analist terugkwam op de klap van Standard in Westerlo (4-2). Na vier speeldagen Pro League staan ​​de Luikenaars op de 12e plaats met 4 punten op 12.

"Standard heeft twee gezichten. Thuis is het sterk bij het publiek dat positief blijft, maar uit is het een ramp (7 tegendoelpunten in 2 wedstrijden). Dussenne, Dewaele, Laifis en Bodart blijven kwaliteitsspelers maar als Standard niet sterker wordt, zal het voor de 8e en 15e plaats moeten spelen. Emond is te eenzaam en de verdediging laat te wensen over. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe Ronny Deila eruit zal komen", zei Philippe Albert, zichtbaar erg pessimistisch voor de toekomst.

De analist wees ook op de slechte houding van sommige Rouches tijdens de nederlaag tegen Westerlo: "Donnum blijft een raadsel. Hij heeft ongelooflijke technische kwaliteiten, maar qua mentaliteit is het extreme onregelmatigheid. Amallah is meer frustratie. Als Amallah en Raskin verlangens hebben elders te spelen is het niet makkelijk om 100% geconcentreerd te zijn. In Westerlo was het wel zichtbaar maar niet in de eerste 3 wedstrijden".