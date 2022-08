Standard speelt al niet zo best en trainer vreest nog vertrek van twee beste spelers: "Ik zou graag duidelijkheid willen"

Standard presenteerde zich op Westerlo niet als een ploeg die mee gaat spelen in de linkerkolom. Meer zelfs, met dit niveau moeten ze zich zwaar zorgen maken. En coach Ronny Deila ziet straks misschien nog zijn twee beste spelers vertrekken.

Selim Amallah wil al een tijdje weg en voor Nicolas Raskin is er interesse van Club Brugge en andere ploegen. "Ik zou graag willen dat er duidelijkheid komt, zodat er een beslissing wordt genomen waardoor we allemaal vooruit kunnen. Ik begrijp dat het een moeilijke situatie is voor deze twee jonge spelers. Ik heb dit ook meegemaakt", zegt hij in La Dernière Heure.

"Ze worden het hof gemaakt, dus het is niet makkelijk om 100% gefocust te zijn op de club waarvoor je speelt zonder te weten of je er over een paar dagen nog steeds bent. Maar nogmaals, we hebben allemaal duidelijkheid nodig. Misschien kunnen we over een jaar of twee, wanneer we betere resultaten behalen, dat soort spelers houden."