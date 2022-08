Standard-trainer Deila legt zich neer bij resultaat: "Met dit voetbal kunnen we geen punten pakken"

Het was een lastige middag voor Standard in de Kempen zaterdag. Niet alleen vanwege de hitte maar ook door het resultaat. De Rouches scoorden wel twee keer tegen Westerlo maar waren nooit de betere ploeg en gingen met 4-2 de boot in.

"We begonnen goed aan de eerste helft en ook achterin stond het goed. Maar dan beginnen we met verticale ballen vanuit het centrum te spelen en dat is heel moeilijk. Nadien kwamen we tekort. Met dit voetbal kunnen we geen aanspraak maken op puntengewin", was de Noorse trainer van Standard eerlijk.

"Net zoals in Genk gaven we hen te veel ruimte en werd dat meteen afgestraft. Westerlo is een goede ploeg en het lukte hen om ons veelvuldig af te straffen. Na de openingstreffer zagen we geen leiderschap of samenhorigheid meer."

"In de tweede helft gingen we ervoor, lieten ruimte en natuurlijk scoorden zij dan. We willen wel op zoek gaan naar kansen maar we krijgen spijtig genoeg te snel te makkelijk doelpunten tegen", was de analyse van Deila.

Hij schuift de schuld niet alleen af op zijn spelers maar is niet te beschaamd om de hand ook in eigen boezem te steken: "Ook ik moet even reflecteren en in de spiegel kijken want ik heb ook fouen maken. Het gaat niet alleen over de prestaties van de spelers want ik ben net zo verantwoordelijk als hen", besluit hij.