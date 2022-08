Vetokele opnieuw trefzeker voor Westerlo: "Als we ons spel kunnen tonen, zijn we heel gevaarlijk"

Voor vandaag had hij er twee gemaakt op 70 minuten. Vandaag deed hij er nog eentje bij en het hadden er meer kunnen zijn. Igor Vetokele blikt positief terug op de overwinning tegen Standard.

Na 35 minuten was het raak voor Vetokele tegen Standard en daarmee bevestigde hij zijn gemiddelde van de voorbije twee wedstrijden. Dat gemiddelde had hij ook kunnen opkrikken enele keren in de tweede helft maar zijn persoonllijke rekening aandikken lukte niet.

"Dat was wel jammer maar uiteindelijk ben ik op dit moment wel al tevreden met drie doelpunten", vertelt de Angolese aanvaller bij Het Nieuwsblad. "We hebben meer ons spel kunnen tonen dan in Gent vorige week en dan zie je hoe gevaarlijk we kunnen zijn", klinkt het.

Op verplaatsing heeft Westerlo 1 doelpunt gescoord uit 2 wedstrijden maar thuis doen ze het stukken beter met 6 doelpunten. Naast Vetokele is de weelde bij Westerlo dus groot vooraan. Bovendien scoorde de invaller van Vetokele ook met een fraai afstandsschot. "We hebben inderdaad bewezen dat de aanvallende weelde groot is want ook Nene scoort nog. De concurrentie is groot: enkele weken geleden begon ik nog op de bank, nu start ik om de doelpunten te maken. De trainer zal in de toekomst nog lastige beslissingen moeten maken", besluit hij.