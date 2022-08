Refaelov-Silva, het koningskoppel dat nog beter kan worden: "De meest complete speler waar ik ooit mee speelde"

Zijn ploegmaats waren weer vol lof voor Lior Refaelov. De 36-jarige middenvelder rijpt als goeie wijn. Twee goals en vier assists in zes wedstrijden. Hij speelt bevrijd. En hij heeft de perfecte ploegmaat om zijn statistieken op te krikken. Die connectie Refaelov-Silva gaat nog brokken maken.

We hebben het al verschillende keren gezegd: Refaelov had niets te zoeken in het systeem van Vincent Kompany. Op de linkerflank verliest hij een groot deel van zijn kwaliteiten. En mee terugdraven om te gaan verdedigen is zijn dada niet.

Nu kan hij weer naar hartelust tussen de lijnen lopen en van daaruit verdelen of infiltreren. "Hij maakt zo slim gebruik van de ruimtes", zei Fabio Silva daarover. "Als spits moet je gewoon de juiste looplijn volgen en de bal komt wel."

Oogcontact is genoeg om te weten wat de ander gaat doen

Refaelov glunderde toen hij geconfronteerd werd met de woorden van zijn spits. Het respect is trouwens wederzijds. "Voor mij is het ook een plezier om met iemand zoals hij te spelen", aldus de 36-jarige spelverdeler. "Hij is een uitzonderlijke speler, hij is pas 20 jaar oud. Hij voelt de match perfect aan, we hebben oogcontact waardoor we weten waar de ander heen gaat en wat hij gaat doen. Ik hoop dat hij efficiënt zal blijven, dat hij ongelooflijk veel doelpunten zal maken en de topscorer in de Pro League zal worden."

"Ik weet niet of hij de beste speler is met wie ik heb gespeeld, maar waarschijnlijk wel een van hen. Ik vind het eigenlijk de meest complete waarmee ik ooit heb gespeeld. Hij is snel, solide, zijn techniek is goed en hij heeft een enorme honger naar doelpunten en assists. Laten we wel nog even geduld hebben: we staan ​​pas aan het begin van het seizoen en hij kan nog meegroeien met het team."