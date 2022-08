Cercle en KVM allebei puntje rijker na avondje puffen en zweten in Jan Breydelstadion met enkel afgekeurde goals

Een heet avondje werd het in Jan Breydel. Letterlijk dan, want het voetbal van Cercle en KVM was niet denderend. Al leefde het nog op na rust, maar het bleef 0-0.

Het uur van de aftrap was dan wel al in de vooravond, het was nog altijd onder een lodende hitte dat de spelers het veld op moesten. Dat liet zich merken: van inspiratie was langs weerszijden geen sprake. Gebikkeld werd er wel, technisch was het een stuk minder. Op slag van rust was Malede, die zijn debuut maakte voor Malinwa, wel alleen door. De ex-Buffalo rondde ook af, maar vertrok vanuit buitenspelpositie.

Met 0-0 naar de kleedkamers dus. Thalhammer stuurde zijn troepen weer het veld op met de instructie om sneller powerplay te hanteren en dat had toch wel effect. Waar in de eerste periode het balbezit voor KVM was, toonde Cercle nu meer initiatief. Shved hielp dan nog met slordig balverlies. Somers had de 1-0 moeten maken, maar devieerde de voorzet van Deman naast.

Mechelen had begrepen dat het een tandje moest bijschakelen. Shved was inmiddels ook wakker en poeierde vanuit de tweede lijn naar doel. Majecki duwde over. De match kwam dus tot leven, in de slotfase drong vooral Cercle nog aan. Denkey stond bij zijn kopbalgoal buitenspel en drukte kort nadien af van in de zestien meter. Coucke redde de meubelen voor Malinwa: 0-0 en beide ploegen naar 4 op 12.