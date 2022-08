Sexy Genk doet het ook in Waregem: weergaloze overwinning en 9 op 9

KRC Genk blijft maar dartelen. De troepen van Wouter Vrancken lieten ook van Zulte Waregem geen spaander heel.

Zulte Waregem wilde na de prima puntendeling op bezoek bij Club Brugge ook tegen KRC Genk leuke dingen laten zien, maar tegen de kwieke Limburgers werd het snel een moeilijke dag.

Het eerste duel rond de zestien werd meteen een pijnlijk moment. De VAR kwam tussen en legde de bal op de stip: Heynen, 0-1.

Daarna probeerde Zulte Waregem wel, maar Nemeth maakte er vrij snel 0-2 van en zo was de wedstrijd eigenlijk meteen gespeeld.

Essevee kwam nog even in de wedstrijd na een leuke combinatie en een rebound: Vossen, 1-2. Hij bleef tijdens de rust in de catacomben, Heynen zorgde nog voor de pauze voor 1-3.

De tweede helft was zo een absolute maat voor niets, maar een sexy Genk bleef rustig dartelen. Munoz dikte aan tot 1-4.

Stan Braem miste nog een paar kansen voor de thuisploeg, maar het waren eerder Onuachu en co die de absolute blamage lieten liggen. Genk blijft zo dartelen en is door 9 op 9 helemaal doorgestoten naar de top van de klassering.