Jelle Vossen einde contract bij Zulte Waregem: "Kan niet veel zeggen over de toekomst"

Jelle Vossen is ondertussen 33 jaar oud. Hij begon dit seizoen aan zijn laatste contractjaar bij Essevee. Ook tegen Genk scoorde hij opnieuw, maar wat na dit seizoen?

Jelle Vossen heeft met Essevee een wel heel pittige voorbereiding gehad onder de nieuwe trainer Mbaye Leye.

Laatste jaar contract

Voor Vossen is het zijn laatste jaar van zijn contract. “Ik ben er me uiteraard wel van bewust, want het is al lang geleden dat ik nog ergens einde contract was."

“Maar ik ben nu vooral bezig met te zorgen dat ik klaar ben om in het weekend wedstrijden te spelen en het dan zo goed mogelijk te doen. Over wat de toekomst brengt, kan ik niet veel zeggen. We zullen wel zien.”