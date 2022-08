Met de groetjes van debutant Hong: Gent pakt op Oostende tweede zege op rij

Remember the name: Hyun-Seok Hong! De Zuid-Koreaan mocht van Hein Vanhaezebrouck verrassend zijn debuut maken na amper twee trainingsdagen. Hij zorgde voor de 1-2 en een puntgave prestatie vooraleer hij met last naar de kant ging.

Je kan slechtere plaatsen hebben om tijdens een hittegolf op vrijdagavond te vertoeven. In Oostende stond er een aangename zeebries en de temperatuur was draaglijk. Maar bij Gent leken ze aanvankelijk toch wel wat lome benen te hebben. KVO vuurde twee waarschuwingsschoten af, niet meer. Maar daarbij wel eentje die kon tellen. Nadat Roef de bal in de voeten van Bätzner bokste, schoot die vanop twee meter onbegrijpelijk over het lege doel. Missen was moeilijker dan scoren.

Hong is een aanwinst

Maar niet getreurd. De diepgang van de twee spitsen werd een doorlopend probleem voor Gent. Atanga en Ambrose probeerden constant voorbij hun statischere verdedigers te glippen. En nog geen kwartier ver lukte dat ook. Atanga kapte terug, legde aan en schoot onhoudbaar van buiten de zestien voorbij Roef.

© photonews

Maar dan was het tijd voor de snelle mannen van Gent. Medley - die stond al een tijdje te zwemmen - gaf de bal weg en via Hjulsager en Kums kwam de bal bij Cuypers, die reeds zijn derde goal kon aantekenen: 1-1. En niet veel later gaf Castro-Montes een hoge bal in de zestien. Wat nieuwkomer Hong daarna deed, is niet velen gegeven in hun debuutmatch. De Zuid-Koreaan keek... en deed een wondermooie omhaal: recht in het hoekje. Wat een goal!

© photonews

De aanvallende middenvelder maakte voor de rest trouwens ook een opgemerkt debuut. Bij Hein Vanhaezebrouck kom je na drie trainingsdagen meestal niet meteen in de basis terecht. Maar hij bewees waarom zijn trainer hem zoveel vertrouwen gaf. Hong zat overal tussen, gaf goeie passes en verdedigde tussendoor ook fervent mee.

Maar zijn wedstrijd zat er ook voortijdig op, want hij voelde wat in de kuit. Toen stond het wel al 1-3 nadat Hjulsager er ook nog eentje bij deed. De zege van Gent kwam niet meer in gevaar. Vadis en Cuypers misten zelfs nog de kansen op een grotere marge. Maar Gent begint stilaan op sterkte te komen. En dat is eraan te zien.