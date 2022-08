Cuypers krikt statistieken nog wat op bij Gent: "Maar ik had er meer moeten maken"

Drie goals en een assist na vier wedstrijden. Het seizoensbegin van Hugo Cuypers loopt evenredig met dat van AA Gent: sterk begonnen. Tegen Oostende scoorde hij de gelijkmaker, waarna de Buffalo's doorstormden.

Cuypers doet wat hij ook bij KV Mechelen deed: hard werken en op het juiste moment voor doel opduiken. "We kunnen nu wel spreken van een geslaagde start met die 8 op 12", aldus de aanvaller. "Voor mij is het ook leuk meegenomen dat ik weer kon scoren. Ja, ik had er meer kunnen maken, maar dat is iets wat ik meeneem naar de volgende wedstrijden. Ik zal er lessen uit trekken."

Het was een goede wedstrijd van Gent, behalve de eerste vijftien minuten. "Ja, daar moeten we ook aan werken. Maar voor de rest was het wel goed. Als we voetballen, weten we dat die kansen gaan komen. Maar dat concentratieverlies in het begin van de wedstrijd moet eruit."

En dan nu eerst tijd voor Europees voetbal, iets waar Cuypers in het bijzonder naar uitkijkt. "Zeker, ik sta te trappelen. Het wordt mijn eerste Europese wedstrijd. Ik wil iets laten zien", aldus de doelpuntenmaker.