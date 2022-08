Vanhaezebrouck moest zich boos maken en op één speler in het bijzonder: "Soms denkt hij dat hij onkwetsbaar is"

Bij Hein Vanhaezebrouck moet je een wedstrijd eindigen zoals je hem begonnen bent. Maar liefst begin je dan ook sterk. Want anders mag je het tijdens de rust horen. En dat was het geval voor Jordan Torunarigha.

Torunarigha liet zich in de eerste helft regelmatig ringeloren door Ambrose en Atanga. Na de rust ging het beter, maar Vanhaezebrouck had hem er dan ook op aangesproken. "Ik heb overwogen om hem eraf te halen. Maar hij zei dat het wel beter zou gaan. Dan weet je dat dat effectief ook zo zal zijn. Bij hem is het een probleem van focus. Hij denkt soms dat hij onkwetsbaar is, dat hem niks kan overkomen. Dat moet er absoluut uit. Ik denk dat hij de boodschap begrepen had."

Niet moeilijk, want als Hein iets duidelijk wil maken, kan het wel eens kletteren. Hij verwittigde zijn spelers ook. "Ik heb me kwaad gemaakt in de rust, tegen sommigen. In de tweede helft waren we iets scherper en zijn we ook niet meer in de problemen gekomen. Dat mag gewoon niet. Je moet gewoon scherp aan iedere match beginnen. Er begint nu meer en meer concurrentie te komen. Dus wie niet scherp is, zal straks misschien op de bank beginnen."