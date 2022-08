Vanhaezebrouck twijfelde niet om Hong te zetten: "Op training liet hij zien dat hij in elke ploeg zou passen"

Een Zuid-Koreaan die geen aanpassingsperiode nodig heeft. Meer nog, eentje die na twee trainingsdagen bij Gent meteen in de basis stond en daarin ook indruk maakte. En een fantastische goal scoorde. Hein Vanhaezebrouck grijnsde eens toen hem ernaar gevraagd werd.

"Als je niet al te veel keuze hebt, dan is dat niet zo moeilijk om hem meteen te zetten", aldus Vanhaezebrouck. "Als je dan moet kiezen tussen een jongen van 17 (Fofana) en Hong, die toch al wat ervaring heeft, dan weet je het snel. Op training liet hij ook zien dat hij in elke ploeg zou passen. Zoveel inzicht, zoveel intelligentie..."

Vanhaezebrouck was dan ook niet verrast van de prestatie die hij op het veld legde. "Ik heb hem gezien voor we hem haalden hé. Ik heb hem op die manier ook ingeschat om hem te laten komen. Ik wist dat hij dit in zich heeft. Maar we moeten nu ook rustig blijven hé. 't Is maar één match."

"Maar ik ben blij voor Hong, omdat hij normaal iemand is die veel verdeelt en recupereert, maar weinig scoort. We hebben hem gewoon in die eerste helft veel te weinig gebruikt. Telkens dat hij aan de bal kwam, gebeurde er wel iets. Het is een jongen die alles heel goed ziet en heel snel voetbalt."

Ook ploegmaat Hugo Cuypers zag op training al dat Hong iets speciaals had. "Uiteraard is het een introverte jongen, maar je zag meteen zijn kwaliteiten op training. Zoveel te beter. We kunnen hem gebruiken."