Vanderhaeghe beseft dat nederlaag tegen Gent niet nodig was: "Drie goals weggegeven door dom balverlies, waar we voor gewaarschuwd hadden"

KV Oostende en AA Gent presenteerden ons een leuke voetbalavond in de Diaz Arena op vrijdagavond. Enkel was het verval bij KVO te groot na de rust, zag Yves Vanderhaeghe.

In de eerste helft was er lange tijd niets aan de hand voor Oostende. Op een zeker moment waren ze zelfs beter en regen ze de kansen aan elkaar. "Het enthousiasme kost ons doelpunten. Ik denk dat we te enthousiast waren. Alles was goed, alles was perfect. We hadden een goede druk op de bal. Gent had er geen antwoord op", zuchtte Vanderhaeghe.

"We werden een keer of 3, 4 heel gevaarlijk. Dan zie je dat we in balbezit slordig zijn. We geven de goals weg, zowel bij één, twee als drie. Door dom balverlies. Voor de wedstrijd hadden we ook al gezegd dat Gent een goede balcirculatie heeft. Maar als ze die bal spelen in het middenveld en je bent zo dolenthousiast om toch uit te stappen. Dat is dan niet nodig."