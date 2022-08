Seraing verdiende meer, maar blijft troosteloos laatste na verlies tegen Sporting Charleroi

Het was geen partij voor de liefhebbers, maar één doelpunt was genoeg om de winst te beslechten.

Van de 22 spelers op het veld waren er amper zes Belgen op het wedstrijdblad. Een zeer laag aantal.

1ste helft

Seraing begon het beste aan de partij, maar dit zonder grote kansen te creëren. Bernier was de beste man op het veld voor de Luikenaars. Sporting Charleroi kwam stelselmatig in de partij, maar grote kansen en tempo bleef uit.

Tot de eerste grote kans was het wachten tot de 37ste minuut. Na mistastten in de verdediging van de thuisploeg kwam Sporting Charleroi tot de beste kans van de eerste helft. Zorgane stond oog in oog met Dietsch, maar kon te weinig kracht en richting in zijn schot leggen.

Aan de overkant kon Bernier nog dreigen voor Seraing, maar er zat te weinig kracht en richting in zijn schot. Het was dan ook geen probleem voor Koffi om deze te klemmen.

2de helft

Benbouali had de eerste grote kans voor Sporting Charleroi. De aanvaller zette zelf de aanval op, maar zijn schot ging over en naast het doel van Seraing. De reactie van Seraing was via Lahssaini en Abanda, maar tot tweemaal toe wordt hun schot afgeblokt.

Het was wachten tot de 69ste minuut voor er enige spanning kwam in de partij. De scheidsrechter werd naar het scherm van de VAR geroepen. Nadat een speler van Charleroi was neergegaan in de kleine rechthoek van Seraing. Hij en de VAR oordeelde dat er niets aan was en er werd verder gespeeld.

In de 78ste minuut haalde Bernier van Seraing uit, maar Koffi bracht redding. In de counter die volgde voor Sporting Charleroi schiet Benbouali op de baal. Het leek er even op dat de partij ging ontploffen.

Tchatchoua opende ineens de partij in de 85ste minuut. Een goede loopactie langs de linkerkant en hij schoof de bal in het doel. Zo stond het met nog 5 minuten op de klok ineens 0-1 voor de bezoekers.

Seraing was zeker niet de mindere van Sporting Charleroi, maar vergat zijn (weinige) kansen af te maken en kreeg het deksel op de neus.