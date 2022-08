Jackson Tchatchoua scoorde het winnende doelpunt voor Sporting Charleroi: "Het werk gaat verder"

Jackson Tchatchoua scoorde het enigste en dus de winnende treffer in de partij tegen Seraing.

"Dit is mijn eerste doel van het seizoen, daarom maakt het me blij. Het was een fysiek moeilijke match met de hitte. We zijn aan het begin van het seizoen, het werk gaat verder. Het is een overwinning die goed doet, omdat we eruit kwamen. Twee nederlagen op rij hakten er wel even in... We moeten volgende week doorgaan met dezelfde dynamiek. We blijven gefocust op onze doelstellingen, we hebben geen ontspanning nodig. "

Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Indien ze dit positieve gevoel willen houden dan zijn alleen de drie punten genoeg.