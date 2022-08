Edward Still plaatste andere namen, maar de tactiek bleef hetzelfde: "We hebben geen plan B. Ons plan B is om plan A te verbeteren"

Edward Still zal zijn speelprincipes niet veranderen en zal vasthouden aan zijn principes.

Ja, de verwachtingen zijn hoger dit seizoen op de schouders van de spelers en staf van Sporting Charleroi. Dat weet en bevestigt Edward Still zaterdag opnieuw op een persconferentie na de overwinning van op Seraing. De T1 van de Zebra's verandert echter niet van manier van werken, ondanks de tegenslagen. Zoals hij zegt: "We hebben geen plan B, plan B is om plan A te verbeteren".

Plotseling veranderde hij de acteurs deze zaterdag, maar nooit zijn tactiek en zijn manier van spelen. Het wisselen van profielen brengt afwisseling en dat hielp Sporting zaterdag.

"We wilden vooral alle aspecten en alle onderdelen van het spel onder controle hebben. We wilden vooral defensieve controle hebben, dat was belangrijk, vooral na de laatste tegenslag en de drie tegengoals. We wilden ook de ruimtes controleren. We hebben bepaalde defensieve keuzes gemaakt en de kansen van Seraing beperkt. We zeiden dat we naarmate de wedstrijd vorderde, ruimte zouden hebben, dat de wedstrijd zou beginnen. We waren beter in de tweede helft, we vonden vaak de ruimte. Het was dan genoeg om kalm te blijven, want we weten dat we klaar zijn om de wedstrijden tot het einde te beheersen. Dat hebben we vanavond met dit doelpunt aan het einde van de wedstrijd laten zien. Er zijn nog een paar punten te verbeteren, maar het was belangrijk om een ​​goed gezicht te laten zien in deze wedstrijd".