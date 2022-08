Antwerp blijft foutloos en pakt 12/12 na zuinige overwinning op het veld van Eupen

De supporters van Antwerp beleven fantastische tijden. The Great Old is ook na 4 speeldagen nog altijd ongeslagen in de Jupiler Pro Leeague. Zondag volstond één doelpunt om de drie punten vanuit Eupen terug te nemen naar de havenstad.

Antwerp ging Am Kehrweg op zoek naar een perfecte seizoensstart van 12 op 12 en deed dat zonder Valencia in de basis. Miyoshi mocht net als vorige week tegen OH Leuven starten en verwees Valencia opnieuw naar de bank. Bij Eupen moest kapitein Stef Peeters vervangen worden die geschorst was na zijn rode kaart tegen Racing Genk vorige week.

Magere eerste helft

Geen dubbele drankpauze per helft zoals in STVV al hadden de spelers op het veld dat misschien wel kunnen gebruiken. In de eerste helft was er duidelijk een verschil op het veld voor en na de drankpauze. In de beginfase was Antwerp de betere ploeg en na een combinatie tussen Balikwisha en Frey kon die laatste ook trappen maar Moser liet zich niet verrassen aan de tweede paal. En dan was er nog een poging van Toby Alderweireld die op de middellijn Moser ver van zijn doel zag staan. De poging was de Antwerp-kapitein ging een metertje naast.

Na de drinkpauze was het meer wandelvoetbal in de Oostkantons zonder grote kansen. Het was wachten tot de blessuretijd toen De Laet Charles-Cook neerhaalde en Boterberg voor strafschop floot. De VAR overrulede echter want het contact tussen de twee spelers gebeurde net buiten de 16. Geen strafschop en dus een 0-0 ruststand.

Invallers moesten het doen

📊 xG HT: Eupen (0.13) 0-0 (0.35) Antwerp pic.twitter.com/HBtWY9CMi9 — Ma Pro League (@MaProLeague) August 14, 2022

In de tweede helft hoopte Van Bommel op beterschap door Ekkelenkamp in te brengen. Dat leidde ook meteen tot een combinaie met Nainggolan maar de insteekpass van Il Ninja was net te hard voor de Nederlander.

Maar verder was het Eupen dat de gevaarlijkste ploeg was in de openingsfase van de tweede helft. Kral werd na een corner helemaal vrijgelaten aan de rand van de kleine baklijn maar de Tsjech trof de lat.

Antwerp moest iets doen en de tijd begon te dringen. Niet toevallig was het invaller Valencia die de ban kon breken voor Antwerp. Na een kaats met Ekkelenkamp wou de Ecuadoriaan de bal laag voorzetten Lambert kwam in de baan van de bal en deed de bal echter in zijn eigen doel caprioleren.

Butez redt Antwerp

Net wanneer de extra tijd ten einde was besloot Boterberg om nog even door te gaan aangezien er nog enkele blessurebehandelingen waren. En in die laatste minuten redde Butez tot tweemaal toe de meubelen voor Antwerp. Eerst lag hij hypersnel in de hoek om de knal van Kral uit zijn doel te duwen en een minuut later moest hij een kopbal van Offermann uit zijn doel ranselen.

Eupen hield lange tijd makkelijk stand en jon een punt pakken maar deed zichzelf uiteindelijk de das om. Ook voor Antwerp kreeg de wedstrijd nog een zure nasmaak want Balikwisha moest geblesseerd naar de kant. Eupen staat zo op een degradatieplaats terwijl Antwerp met 12/12 de enige ploeg blijft die een perfect rapport kan voorleggen. Dat moet vertrouwen geven voor de trip richting Istanboel van volgende week.