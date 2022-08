Frustratie is groot bij Eupen na nipt verlies: "Verdienden minstens een punt"

Boris Lambert was zondagnamiddag de pineut bij Eupen door een eigen doelpunt te maken. Het enige doelpunt van de partij waardoor de Panda's verloren van Antwerp.

Eupen hield lange tijd stand tegen Antwerp en mocht ook hopen op een puntje tegen de leider. In de tweede helft kopte Kral op de lat en in de slotfase moest Butez twee belangrijke reddingen uit zijn handschoenen schudden.

"Het is frustrerend omdat we veel goede dingen hebben laten zien", vertelt Boris Lambert na afloop van het duel. "Een gelijkspel zou logischer en misschien wel verdiend geweest zijn. We bleven aandringen en aanstalten maken op de gelijkmaker tot op het einde. Het is zeer jammer om een own goal te maken in eigen huis maar dat is voetbal. We moeten het positieve onthouden en deze frustratie vergeten", zegt de centrale verdediger.

© photonews

Volgende vrijdag neemt Eupen het op tegen RFC Seraing. "We hielden stand tegen Antwerp en waren dicht bij een eerste clean sheet. Deze prestatie en onze start in de competitie zijn bemoedigend, ondanks onze 3 uit 12. We speelden tegen de titelverdediger (Club Brugge) en tegen Antwerp, die hun ambities niet onder stoelen of banken steken. We moeten lessen trekken en de kleine details oplossen. We moeten vrijdag thuis tegen Seraing winnen, de drie punten zijn verplicht", besluit Boris Lambert.