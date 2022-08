Loon naar werken: sterkhouder en uitblinker van Antwerp krijgt opgewaardeerd contract

Jean Butez was gisteren in grote doen tegen Eupen. Maar eigenlijk is hij dat al meer dan een jaar, want ook vorig seizoen redde hij regelmatig de meubelen voor Antwerp. En dat is de club niet ontgaan.

Gisteren pakte de Franse doelman uit met een heerlijke kattensprong op een inzet van Kral, daarna tikte hij de 1-1 van Offerman nog van onder de lat uit. Daardoor kon Antwerp de drie punten meenemen richting Bosuil. Butez weet hoe belangrijk hij is voor de ploeg en wil daarvoor ook gecompenseerd worden. Hij vroeg de directie om een loonsverhoging en die willen daarin meegaan, weet Het Nieuwsblad. De 27-jarige keeper kwam in 2020 over van Moeskroen en heeft nog een contract tot 2024. Dat zou nu opengebroken worden en hij mag zich aan een loonsverhoging verwachten. De onderhandelingen daarover verlopen constructief.