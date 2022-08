Jean Butez uitblinker bij Antwerp in Eupen: "Er zat misschien een beetje vermoeidheid in bij ons"

Een doelman van een topploeg hoeft normaal gezien niet al te veel werk te verrichten. Maar op die paar momenten moet hij er wel staan. Jean Butez deed dat perfect voor Antwerp op het veld van Eupen.

De wedstrijd van Antwerp op het veld van Eupen zal niet de geschiedenisboeken ingaan maar uiteindelijk keerde The Great Old wel met drie punten huiswaarts. Toen Lambert een voorzet van Valencia in het eigen doel deed botsen, leek het moeilijkste achter de rug voor Antwerp. Maar het venijn zat in de staart.

Butez moest zich op een schot van Kral en een kopbal van Offerman nog tweemaal tonen in de blessuretijd of Antwerp had geen perfect rapport na vier speeldagen: "Het doet deugd om de ploeg met die reddingen te kunnen helpen. In vergelijking met vorig seizoen staat het er solide achteraan", klinkt het bij Sporza.

Nadruk op Europese wedstrijden

Antwerp blijft zo ongeslagen in jaargang 2022-2023 want niet alleen in de competitie won het alles, in Europa speelden ze enkel gelijk tegen Drita en wonnen ze verder alles. "Na die Europese matchen zit er misschien wel wat vermoeidheid in want we konden geen hoog tempo creëren", verklaart Butez de mindere wedstrijd.

"De coach benadrukte in de kleedkamer hoe belangrijk de Europese matchen waren, daarom waren we wat voorzichtiger. We willen graag naar de groepsfase van de Conference League en moeten donderdag klaar zijn", besluit de doelman van Antwerp.