Club Brugge is een maatje te groot voor OHL en weet opnieuw wat winnen is

Club Brugge kan opnieuw adem halen. De landskampioen kreeg een stug OHL te zien maar neemt de drie punten wel mee naar Jan Breydel.

Hoefkens verraste door o.a. Hendry, Balanta en Vormer niet mee te nemen naar Den Dreef maar kon wel rekenen op Sylla die hij meteen voor de leeuwen gooide. De jonge verdediger stond aan de aftrap bij de landskampioen. Club begon gretig aan de partij en mocht vroeg juichen. Jutglá legde aan van op de rand van de zestien, zijn schot werd gedevieerd door Nielsen waardoor de bal in doel verdween. Nielsen stond enkele meters buitenspel waardoor het doelpunt terecht werd afgekeurd. Even later kon kapitein Hans Vanaken vrij schieten maar zijn schot vloog enkele centimeters naast de paal.

Deksel op de neus denk je dan wanneer Nsingi alleen op doel wordt gelanceerd en de bal rustig voorbij Mignolet plaatst. Gelukkig voor Club bestaat de VAR want ook het Leuvense doelpunt wordt afgekeurd voor (nipt) buitenspel.

Op het halfuur is het dan toch raak voor de bezoekers. Malinov speelt de bal te kort terug op doelman Cojocaru waardoor Nielsen gemakkelijk kan profiteren. De Deen maakt zijn eerste in Brugse loondienst. Club tankte het nodige vertrouwen en wanneer Ferran Jutglá voor rust de score verdubbelde zat de landskampioen helemaal op rozen. Sowah bediende de Catalaan met een knappe pas waarna hij doelman Cojocaru omspeelde en koelbloedig afwerkte. Rusten geblazen met 0-2.

Na rust was de eerste grote kans voor de thuisploeg. Tamari nam een vrije trap op de perfecte locatie, de bal spatte uiteen op de paal. De Jordaniër is even later wel de schlemiel van Leuven wanneer hij Noa Lang roekeloos onderuit schopt in de zestien, Penalty voor Club. Een koud kunstje voor Vanaken zou je denken maar Cojocaru las de Rode Duivel goed en zat in de juiste hoek. De Leuvense doelman vertrok te vroeg van zijn zijlijn waardoor de strafschop moest worden hernomen. Lang nam de elfmeter deze keer voor zijn rekening en plaatste de bal staalhard in het zijnet. 0-3 voor Blauw-Zwart.

Club speelde het laatste half uur iets slordiger waardoor OHL af en toe kansjes afdwong, maar het kwam niet tot scoren toe. O.a. Maertens en de Norre strandden op een sterke Mignolet die opnieuw een goede partij speelde. Larin, Audoor en Lang konden de score nog vergroten voor de bezoekers maar vonden een sterke Leuvense doelman op hun weg. In het slot van de wedstrijd kreeg Club alweer een penalty nadat opnieuw Lang werd neergehaald in het strafschopgebied, deze keer na interventie van de VAR. Vanaken dacht 'tweede keer goede keer' maar de Rode Duivel zag zijn bal opnieuw uit doel worden geduwd door Cojocaru. Het is afwachten of hij de volgende strafschoppen voor Club zal nemen.

Club is al bij al de verdiende winnaar van de partij en klimt zo naar de vierde plek in het klassement.