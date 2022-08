Marc Brys na nederlaag OHL: "Scherp en indrukwekkend Club Brugge gezien"

Marc Brys pakte met OHL een knappe zes op zes maar houdt twee speeldagen later nog evenveel punten over. Tegen Club Brugge ging het gisteren 0-3 kopje onder.

Marc Brys zag gisteren een sterke landskampioen in Leuven: "We wisten dat Club Brugge scherp aan de partij zou beginnen, daar hebben we ook zeker rekening mee gehouden. Ik vond dat we een goede partij speelden maar dan merkte je toch dat een scherp en indrukwekkend Club Brugge de bovenhand nam. In de tweede helft probeerden we het ander aan te pakken door wat extra volk op het middenveld te laten lopen maar dat leek niet te werken."

"We hebben zeker drie kansen gehad op de aansluitingstreffer maar konden deze jammer genoeg niet benutten. Onze schaarse momenten die we kregen hadden we moeten afmaken. Club heeft een mooi en sterk elftal, ze nemen terecht de drie punten mee naar huis."