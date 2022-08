Enige smet op partij van Club Brugge: "Ik hoop heel erg dat het meevalt"

Carl Hoefkens kon tevreden zijn over de wedstrijd tegen OH Leuven. De beste die Club Brugge al gespeeld heeft onder zijn leiding. Toch was er één smet op de partij: de blessure van sterkhouder Skov Olsen.

De 22-jarige Deen moest vijf minuten voor rust naar de kant nadat hij door OHL-linksback Hamza Mendyl was aangetrapt. Zijn enkel deed pijn en hij kon niet verder. Carl Hoefkens hoopt alvast dat het niet te erg is. Het is niet zeker of hij klaar raakt voor de wedstrijd tegen Kortrijk.

“Voor mij is dat de enige smet op onze wedstrijd, dat een van onze spelers in vorm uitvalt. Ik hoop heel erg dat het meevalt, maar we gaan pas morgen (vandaag, red.) meer weten.”