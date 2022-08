Kritiek op Noa Lang na niet gesmaakte actie: "De Lamkel Zé van Club Brugge"

Club Brugge won met 0-3 op bezoek bij OH Leuven en komt zo weer onder de mensen.

Noa Lang scoorde een penalty voor Club Brugge, maar krijgt ook de nodige kritiek voor een actie waarbij hij de bal niet buiten trapte.

Casper Nielsen lag op de grond, maar Noa Lang dribbelde gewoon verder. Zelfs nadat Hans Vanaken hem zei de bal buiten te trappen.

Lang bleef dribbelen en ging in de richting waar Nielsen lag. Hij speelde uiteindelijk de bal kwijt. “Noa Lang is de Lamkel Zé van Club Brugge”, lazen we onder andere op Twitter.