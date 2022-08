Hoefkens over situatie Vormer: "Onze band is niet verslechterd"

Ruud Vormer werd niet geselecteerd door Carl Hoefkens voor de wedstrijd tegen OHL en reageerde daar zelf op via Instagram. Hoefkens en Vanaken gaven na de wedstrijd een woordje uitleg.

Hoefkens liet de Nederlandse middenvelder thuis en gaf op de persconferentie na de wedstrijd een korte uitleg over de situatie met de ex-gouden schoen: "Ik begrijp dat het geen fijn weekend zal geweest zijn voor Ruud. Het is wel belangrijk om op een respectvolle manier met elke speler te blijven omgaan, en dat gebeurt. We hebben samen de situatie besproken, niet enkel deze week maar ook de vorige weken. De band tussen Ruud en mezelf is zeker niet verslechterd hierdoor, we hebben een hele goeie band die niet kapot te krijgen is in de toekomst.

Ook vicekapitein Hans Vanaken gaf een woordje uitleg over zijn collega op het middenveld: "Het is een moeilijke en pijnlijke situatie voor Ruud. Hij heeft 7 jaar alles gegeven voor de club en zit nu in een fase waarin het voor hem niet lukt of uitkomt zoals hij en de club zouden willen. Ik heb niet echt een idee wat er juist aan de hand is, maar het is voor hem zeker geen makkelijk moment. Ik zal hem op de terugweg even bellen."