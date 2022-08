Hoefkens na overwinning op OHL: "Ik merk de evolutie in de ploeg"

Carl Hoefkens heeft zijn tweede zege met Club Brugge in de competitie beet. Een verdiende overwinning tegen een stug OHL dus Hoefkens is tevreden.

Club Brugge won met 0-3 op het veld van OHL dat nu nul op zes pakt. Hoefkens heeft met Club zeven op twaalf en klimt zo naar de vierde plek in het klassement. "Ik ben zeer tevreden over de wedstrijd van vandaag. We hebben het voetbal gebracht wat we voor ogen hadden, veel pressing en 100% agressiviteit. Dat was een werkpunt voor ons de laatste weken. In de tweede helft stonden we veel lager waardoor er veel countermogelijkheden waren, jammer dat we nog enkele kansen misten. We waren dominant in het balbezit vandaag, ik zie echt een evolutie in mijn team. OHL is een sterke ploeg met een goede uitreputatie, hier met 0-3 komen winnen is een goed resultaat."