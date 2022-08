Hans Vanaken na twee gemiste penalty's tegen OHL: "De volgende neem ik gewoon opnieuw"

Hans Vanaken miste maar liefst twee strafschoppen tegen OHL. De Brugse kapitein zit vol vertrouwen en zal ook de volgende strafschop nemen.

Vanaken kon na twee penalty's niet scoren, maar is ver uit tevreden met de overwinning van Club op het veld van OHL: "We hebben vandaag een goede reactie getoond op de voorbije weken. De zaken die er vandaag uitkwamen zijn zaken waar we erg hard op getraind hebben de afgelopen dagen. Dat is fijn voor een trainer om te zien. We weten dat er nog veel ruimte is voor progressie, maar dit is zeker een overwinning waar we op kunnen bouwen."

"Als ik een penalty neem kies ik de hoek op voorhand. Ik kijk niet meer naar de keeper en verander niet meer van mening. Het was twee keer goed gepakt, gelukkig mocht de eerste hernomen worden. Laat ons hopen dat ik de volgende opnieuw binnen trap."