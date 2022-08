Van Monaco gehuurde Cercle-doelman is wel héél ambitieus: "Ik wil kampioen en beste keeper in België worden"

De nieuwe nummer 1 bij de Cercle-doelmannen is een huurling van Monaco die barst van de ambitie. 'Kampioen worden', dat laat hij zelfs optekenen als zijn doelstelling.

Radosław Majecki maakt duidelijk waarom hij naar Cercle Brugge is gegaan. "Ik wil speelminuten maken, ik wil wedstrijden spelen. Ik wil kampioen worden in België en ik wil de beste keeper in België worden. Dat is mijn ambitie." Amai. De ene ambitie is al realistischer als de andere.

Als de Pool zo hoog mikt, wat is dan de indruk over het niveau van zijn ploeg? "Ik ben aangenaam verrast. In de eerste wedstrijd in Westerlo speelden we niet goed. Ik dacht dan: "Het niveau van de competitie is erg goed, we mogen dus geen risico's nemen achteraan". Maar wedstrijd na wedstrijd bouwen we meer op van achteruit. Het ziet er al beter uit, maar we moeten nog verbeteren. Match na match zullen we beter worden."

Nog geen enkel tegendoelpunt uit veldspel

Vooral wat zijn doelstelling met Cercle betreft, zal de realiteit hem - wellicht - nog wel achterhalen. Maar het moet gezegd: Majecki doet er zelf alles aan om zijn team te laten renderen. "Ik heb nog geen doelpunten uit het veldspel tegengekregen, enkel twee strafschoppen. Dat is wel goed, ja." Als nu de aanvallers nog zouden gaan scoren... "We moeten vaker tussen de palen schieten", aldus de 22-jarige doelman.

Met Majecki hebben ze bij Cercle Brugge overigens ook een international in de rangen: één interland staat op zijn palmares. "Dat was tegen San Marino. Dat was de laatste interland van Fabianski. Hij speelde 56 minuten, omdat hij 56 interlands heeft gespeeld. En nadien viel ik voor hem in." Zijn grote ambitie is ook bij de nationale ploeg te merken. "Ik wil beter worden dan Fabianski, die een grote carrière uitbouwde."